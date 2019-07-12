"Росія за тебе": Усика засипали коментарями через нове фото

Українець Олександр Усик відновив підготовку до дебютного бою в суперважкій ваговій категорії.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram боксер опублікував нове фото, яке підтверджує, що він додав у масі.

Новини Названо суперника Усика в дебютному бою у хевівейті

У коментарях під знімком фанати боксу захопилися Усиком, побажавши йому удачі в хевівейті. Зазначимо, що Олександра підтримали багато користувачів соцмережі з Росії. "Гордість України, пишаємося!", "Кувалди вирішують", "Олександре, Росія за тебе теж уболіває, не забувай", "Скільки ж у тобі працьовитості?! Красава!", "Саню, ти красава. Росія за тебе!", "Чекаю на твій бій більше, ніж на свою днюху", "Ноги, як у пауерліфтера", – відреагували на фото вболівальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик спантеличив усіх фанатів боксу своїм зовнішнім виглядом.

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