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"Росія за тебе": Усика засипали коментарями через нове фото

9.1т Читати матеріал російською

Українець Олександр Усик відновив підготовку до дебютного бою в суперважкій ваговій категорії.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram боксер опублікував нове фото, яке підтверджує, що він додав у масі.

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Названо суперника Усика в дебютному бою у хевівейті

У коментарях під знімком фанати боксу захопилися Усиком, побажавши йому удачі в хевівейті. Зазначимо, що Олександра підтримали багато користувачів соцмережі з Росії. "Гордість України, пишаємося!", "Кувалди вирішують", "Олександре, Росія за тебе теж уболіває, не забувай", "Скільки ж у тобі працьовитості?! Красава!", "Саню, ти красава. Росія за тебе!", "Чекаю на твій бій більше, ніж на свою днюху", "Ноги, як у пауерліфтера", – відреагували на фото вболівальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик спантеличив усіх фанатів боксу своїм зовнішнім виглядом.

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Олександр Усик
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Даценко Владимир
Даценко Владимир
Долго хвастаться значит быстро получитпопражение
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H Ya
H Ya
Если рюские жывотные поддерживают, значит усик - мудак.
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