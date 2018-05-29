Росія назвала дату бою Усик - Гассієв: спортивні підсумки 28 травня

Росія назвала нову дату бою між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим, а капітан "Реала" Серхіо Рамос потрапив в скандал під час фіналу Ліги чемпіонів. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 28 травня.

Крім того, воротар "Ліверпуля" Лоріс Каріус висловився про своїх помилках в фіналі Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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