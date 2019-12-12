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12 грудня • оновлено в 23:24
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"Зовсім кукухою поїхав": Повєткін висміяли в мережі за безглузде виправдання Росії

1.5т
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Ексчемпіон світу Олександр Повєткін заявив, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) несправедливо відсторонило Росію від міжнародних змагань через допінговий скандал.

Олександр Повєткін

Олександр Повєткін

"Якщо чесно, мені дуже прикро, що нашу країну не дозволяють представляти, наш прапор, наш герб - чому ні? Вважаю, у нас найчесніша країна і найчесніші спортсмени. З нами вчинили несправедливо, переконаний на сто відсотків", – цитує Повєткіна Чемпіонат.com.

Вболівальники в мережі бурхливо відреагували на таку заяву, зазначивши, що боксеру геть відбили голову в поєдинках.

"Зовсім кукухою поїхав": Повєткін висміяли в мережі за безглузде виправдання Росії
"Зовсім кукухою поїхав": Повєткін висміяли в мережі за безглузде виправдання Росії
"Зовсім кукухою поїхав": Повєткін висміяли в мережі за безглузде виправдання Росії
"Зовсім кукухою поїхав": Повєткін висміяли в мережі за безглузде виправдання Росії
"Зовсім кукухою поїхав": Повєткін висміяли в мережі за безглузде виправдання Росії
"Зовсім кукухою поїхав": Повєткін висміяли в мережі за безглузде виправдання Росії
"Зовсім кукухою поїхав": Повєткін висміяли в мережі за безглузде виправдання Росії
"Зовсім кукухою поїхав": Повєткін висміяли в мережі за безглузде виправдання Росії
"Зовсім кукухою поїхав": Повєткін висміяли в мережі за безглузде виправдання Росії
"Зовсім кукухою поїхав": Повєткін висміяли в мережі за безглузде виправдання Росії
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Раніше Повєткін кілька разів провалював допінг-тести на мельдоній.

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Автор
Максим Богданов
Тема
допінговий скандал
Особа
Олександр Повєткін
Місце
Росія
Тег
WADA
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Комментарии на сайте не модерированы
Куралесов Вася
Куралесов Вася
мильдониевый витязь жеет!
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Тарас Бор
Тарас Бор
У срускага витязя и так с мозгами было всё плохо.А так ещё и по башке регулярно получать.
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