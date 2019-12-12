"Зовсім кукухою поїхав": Повєткін висміяли в мережі за безглузде виправдання Росії

Ексчемпіон світу Олександр Повєткін заявив, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) несправедливо відсторонило Росію від міжнародних змагань через допінговий скандал.

Олександр Повєткін

"Якщо чесно, мені дуже прикро, що нашу країну не дозволяють представляти, наш прапор, наш герб - чому ні? Вважаю, у нас найчесніша країна і найчесніші спортсмени. З нами вчинили несправедливо, переконаний на сто відсотків", – цитує Повєткіна Чемпіонат.com.

Вболівальники в мережі бурхливо відреагували на таку заяву, зазначивши, що боксеру геть відбили голову в поєдинках.

Раніше Повєткін кілька разів провалював допінг-тести на мельдоній.

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