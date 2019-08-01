Російської чемпіонці світу з боксу колишній чоловік зламав щелепу

Чемпіонка світу та Європи з боксу Наталія Карпович розповіла про те, як не склався у неї перший шлюб.

Наталія Карпович

У перший раз спортсменка вийшла заміж в 17 років. Її чоловікові на той момент був 21 рік. В якийсь момент чоловік вирішив, що хоче жити з іншою жінкою. На той момент в нього з Карпович був дитина і спільний бізнес.

Розставання з чоловіком не минуло мирно. Під час один зі скандалів він зламав спортсменцi щелепу, після чого Карпович потрапила в лікарню. За словами лікарів, у неї могло статися крововилив в мозок, однак їм вдалося уникнути цього. Однак пізніше Карпович забула всі образи.

"Мені просто дуже хотілось, щоб у дочки був батько", - заявила Карпович в ефірі Росія-1.

Пара прожила разом ще місяць, однак все ж розійшлася. Після розставання спортсменка зустрілася з колишнім чоловіком через 20 років. Він заявив, що саме Карпович винна у всіх бідах. З тих пір вони більше не бачилися.

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