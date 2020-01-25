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25 січня • оновлено в 23:38
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Російського боксера відправили в нокаут кривавим аперкотом

2.7т
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Росіянин Олександр Бобров зазнав нищівної поразки на вечорі професійного боксу в Єкатеринбурзі, який був організований промоутерською компанією RCC Boxing Promotions.

Поєдинок в середній вазі проти дагестанського бійця Муси Мусаєва завершився достроково. У другому раунді Бобров пропустив найсильніший аперкот, який зробив з його носа криваве місиво. Суддя моментально прийняв рішення зупинити зустріч.

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Непереможний боксер сенсаційно програв нокаутом

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу IBF і IBO, а також "суперчемпіон" світу WBA в першій середній вазі Джуліан Вільямс (27-2-1, 16 KO) зазнав сенсаційної поразки від домініканця Джейсона Росаріо (20-1-1, 14 KO) .

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Автор
Максим Богданов
Місце
Росія Єкатеринбург
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Пишите о всякой дребедене. Слабо написать о фигурном катании, Россияне уже имеют 3 золотых награды, 2 - серебрянных и 2 - бронзовых. Еще и девченки возьмут весь пьедестал. Куда девалась прекрасная украинская школа фигурного катания? Проsрали, как и все остальное в стране.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Пиzдоболы, а Дагестан на глобусе Украины ваша исконно укровская земля или это Россия?
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