Росіянин Олександр Бобров зазнав нищівної поразки на вечорі професійного боксу в Єкатеринбурзі, який був організований промоутерською компанією RCC Boxing Promotions.

Поєдинок в середній вазі проти дагестанського бійця Муси Мусаєва завершився достроково. У другому раунді Бобров пропустив найсильніший аперкот, який зробив з його носа криваве місиво. Суддя моментально прийняв рішення зупинити зустріч.

Новини Непереможний боксер сенсаційно програв нокаутом

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу IBF і IBO, а також "суперчемпіон" світу WBA в першій середній вазі Джуліан Вільямс (27-2-1, 16 KO) зазнав сенсаційної поразки від домініканця Джейсона Росаріо (20-1-1, 14 KO) .

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