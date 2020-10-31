Російського боксера терміново госпіталізували після важкого нокауту. Відео
Російський боєць Тимур Пашалієв (1-1-2, 1 КО) був терміново госпіталізований після важкого нокауту в Москві, повідомляє Telegram-канал Mash.
Інцидент стався під час боксерського вечора Shamo Boxing в столичному УСК "Крилья Совєтов". Під час поєдинку проти Олег Мисюры (5-0, 4 КО) 24-річний Пашалієв пропустив серйозний удар справа, після якого впав непритомний на канвас.
Спортсмен так і не зміг прийти до тями після чого організатори в терміновому порядку викликали швидку допомогу. Пашалієв знепритомнів і був доставлений в одну з московських лікарень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 липня росіянин Максим Дадашев зазнав поразки від пуерторіканця Субріеля Матіаса після того, як тренер росіянина відмовився випускати підопічного на 12-й раунд.
Відразу після поєдинку 28-річний боксер був доставлений в госпіталь, де йому зробили операцію по трепанації черепа і ввели в медикаментозну кому.
23 липня в Меріленді Дадашев помер, не приходячи до тями.