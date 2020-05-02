Російського боксера нокаутували в Москві

Казахстанський боксер Уаліхан "Адай" Бісенкулов (10-1, 10 КО) нокаутував росіянина Івана Арацкого (0-4).

Поєдинок пройшов у Москві в спорткомплексі "Крилья Совєтов" і завершився в першому ж раунді.

Спершу Бісенкулов потужним ударом по корпусу відправив свого опонента в нокдаун, а потім продовжив бити його до тих пір, поки суддя не зупинив бій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше непереможний американський боєць Луїс Коске ефектно нокаутував Артуро Ернандеса на турнір зі змішаних єдиноборств (ММА) в лізі "Combate".

Поєдинок між американцями пройшов в каліфорнійському Стокотне і завершився за 18 секунд. 35-річний Ернандес спробував активно почати бій, але пропустив кілька вбивчих контратак, одна з яких і призвела до швидкого розв'язання.

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