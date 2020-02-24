Російського боксера Ковальова заарештували у США

Колишній російський чемпіон напівважкої ваги Сергій Ковальов був затриманий поліцією в американській Каліфорнії.

36-річний спортсмен, який у своєму останньому бою поступився Саулом Альваресом, був зупинений близько другої години ночі за місцевим часом 24 лютого під час того, як перебував за кермом. Тест показав, що Сергій перебував у стані алкогольного сп'яніння, повідомляє американський портал TMZ.

Сергій Ковальов (праворуч)

"Крашер" був заарештований і провів у поліцейському відділку близько п'яти годин. Боксера випустили під підписку про невиїзд о пів на восьму ранку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Ковальов звинувачується в побитті американки Джеймі Фронтц. Стосовно російського боксера відкрито кримінальну справу, йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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