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14 лютого • оновлено в 10:41
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Російського боксера ганебно нокаутували у Москві: спортивні підсумки 13 лютого

1.2т
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Російський боксер Андрій Клімов зазнав сенсаційної поразки у Москві, а у мережі показали, як зараз виглядає олімпійська чемпіонка Афін-2004 Ірина Мерлені.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 13 лютого.

Крім того, Кріштіану Роналду продовжив гольову суперсерію в "Ювентусі". Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особи
Доротея Вірер Кріштіану Роналду Мартен Фуркад
Тег
Збірна України з біатлону
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
в заголовке пишут фамилию и имя и не от куда боец
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