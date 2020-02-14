Російського боксера ганебно нокаутували у Москві: спортивні підсумки 13 лютого

Російський боксер Андрій Клімов зазнав сенсаційної поразки у Москві, а у мережі показали, як зараз виглядає олімпійська чемпіонка Афін-2004 Ірина Мерлені.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 13 лютого.

Крім того, Кріштіану Роналду продовжив гольову суперсерію в "Ювентусі". Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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