Російського боксера ганебно нокаутували у Москві: спортивні підсумки 13 лютого

Російський боксер Андрій Клімов зазнав сенсаційної поразки у Москві, а у мережі показали, як зараз виглядає олімпійська чемпіонка Афін-2004 Ірина Мерлені.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 13 лютого.
Крім того, Кріштіану Роналду продовжив гольову суперсерію в "Ювентусі". Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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