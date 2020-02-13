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13 лютого • оновлено в 11:43
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Російського боксера брутально нокаутували в Москві

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Колишній претендент на чемпіонський титул в легкій вазі російський боксер Андрій Клімов (20-6, 10 КО) сенсаційно програв нокаутом вірменину Аркадію Арутюняну (4-8, 1 КО).

Як повідомляє агентство vringe, суддя зупинив поєдинок між боксерами у другому раунді. Ця перемога стала першою достроковою в кар'єрі Арутюняна.

Андрій Климов

Андрій Климов

RingSide24

Клімов вийшов на ринг вперше за півтора року та зазнав п'ятої поразки в останніх шести поєдинках, продовживши свою невдалу серію, яка почалася з чемпіонського бою за титул IBF проти Хосе Педраси (26-3, 13 КО) в червні 2015 року.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон світу 34-річний Луїс Консепсьон став володарем "тимчасового" пояса WBA в найлегшій вазі, нокаутувавши Робера Барреру.

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Особа
Андрій Клімов
Місце
Росія Москва
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