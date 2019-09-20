Російський ветеран кинув виклик Ломаченку

36-річний росіянин Петро Петров (40-6-2, 21 KO) виступив із зухвалою заявою про можливі поєдинках з топовими боксерами легкого дивізіону.

Зокрема, спортсмен назвав себе одним з кращих у вазі і кинув виклик українцю Василю Ломаченку.

Петро Петров ShoBox

"Я все ще один з кращих у легкій вазі в світі. Я бачу, що такий хлопець, як Девін Хейні, тільки що виграв проміжний титул, і він, я думаю, був би для мене хорошим суперником. Але також мені цікавий будь-який топ, такий як Гарсія або Ломаченко. Я готовий битися з будь-яким з них", – цитує Петрова World Boxing News.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська рада (WBC) зробив заяву про позбавлення Василя Ломаченка чемпіонського пояса.

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