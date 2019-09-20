Головна Новини
20 вересня • оновлено в 20:33
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Російський ветеран кинув виклик Ломаченку

1.6т Читати матеріал російською

36-річний росіянин Петро Петров (40-6-2, 21 KO) виступив із зухвалою заявою про можливі поєдинках з топовими боксерами легкого дивізіону.

Зокрема, спортсмен назвав себе одним з кращих у вазі і кинув виклик українцю Василю Ломаченку.

Новини
"Починають говорити": російський менеджер відповів критикам Ломаченка

Петро Петров

Петро Петров

ShoBox

"Я все ще один з кращих у легкій вазі в світі. Я бачу, що такий хлопець, як Девін Хейні, тільки що виграв проміжний титул, і він, я думаю, був би для мене хорошим суперником. Але також мені цікавий будь-який топ, такий як Гарсія або Ломаченко. Я готовий битися з будь-яким з них", – цитує Петрова World Boxing News.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська рада (WBC) зробив заяву про позбавлення Василя Ломаченка чемпіонського пояса.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Особа
Василь Ломаченко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel