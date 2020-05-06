"Російський вчинок" Усика і Ломаченка викликав огиду в мережі

Максим Богданов Бокс 19:55, 6.05.2020

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко та ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик викликали бурхливу реакцію в мережі, знявшись в російському фільмі "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!".

У цій стрічці Ломаченко заявив, що він до сих пір не вірить, що Росія почала війну в Україні.

"Наскільки ж вони огидні", "Продажні дешевки! Дивитися на цих клоунів просто бридко! Заробляють, розбиваючи голови людям, розважаються, стріляючи звірів і птахів, а по-життю - зрадники країни! І всі ці якості у глибоко віруючих людей! Цьому вчить ваша ка*апська віра?" – не стримуються в емоціях користувачі.

(C) tribuna.com
(C) tribuna.com
(C) tribuna.com
(C) tribuna.com
(C) tribuna.com
(C) tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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