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6 травня • оновлено в 23:25
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"Російський вчинок" Усика і Ломаченка викликав огиду в мережі

12.5т
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Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко та ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик викликали бурхливу реакцію в мережі, знявшись в російському фільмі "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!".

У цій стрічці Ломаченко заявив, що він до сих пір не вірить, що Росія почала війну в Україні.

"Наскільки ж вони огидні", "Продажні дешевки! Дивитися на цих клоунів просто бридко! Заробляють, розбиваючи голови людям, розважаються, стріляючи звірів і птахів, а по-життю - зрадники країни! І всі ці якості у глибоко віруючих людей! Цьому вчить ваша ка*апська віра?" – не стримуються в емоціях користувачі.

"Продажні дешевки": "російський вчинок" Усика і Ломаченка викликав огиду в мережі

(C) tribuna.com

"Продажні дешевки": "російський вчинок" Усика і Ломаченка викликав огиду в мережі

(C) tribuna.com

"Продажні дешевки": "російський вчинок" Усика і Ломаченка викликав огиду в мережі

(C) tribuna.com

"Продажні дешевки": "російський вчинок" Усика і Ломаченка викликав огиду в мережі

(C) tribuna.com

"Продажні дешевки": "російський вчинок" Усика і Ломаченка викликав огиду в мережі

(C) tribuna.com

"Продажні дешевки": "російський вчинок" Усика і Ломаченка викликав огиду в мережі

(C) tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Василь Ломаченко
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Коментарі
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N Y
N Y
Респект бойцам!!! За ними в будущем грамотная и экономически процветающая Украина!!!
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1
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Никому нельзя запретить быть идиотом. А здесь их целых два
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2
Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Люхли так вы воюете? Епита приходите в Крым,,,встретим,,,,хотя нет,,,ссыте,,,воины дивана
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3
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