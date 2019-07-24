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Російський тренер звинуватив у смерті Дадашева американця

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Відомий російський тренер з боксу Олександр Зімін, що опікувався Миколою Валуєвим і Олександром Повєткіним вважає, що до смерті Максима Дадашева призвела низька кваліфікація його американського наставника Бадді Макгірта.

"Все сталося від того, що поруч з ним не було нашого тренера. У американців немає глибоких знань. Ні інститутів фізкультури і методик.

Він бачив, що йде справа до поганої ситуації, але можливо розраховував, що Дадашев нокаутує суперника в кінці бою. І тому були такі легкі попередження: "я ж тобі казав, треба було знятися". Хоча і бачив, що у Максима немає варіантів виграти. ", - наводить слова Зиміна" Спорт день за днем ".

Дадашев разом зі своїм тренером Бадді Магіртом (праворуч)

Дадашев разом зі своїм тренером Бадді Магіртом (праворуч)

Російський тренер вважає, що кар'єра Бадді Макгірта практично закінчена.

"Я б на його місці проводив уроки фізкультури для початківців боксерів. Макгірт сам отримав серйозний нокаут. Вина його явна. Він сам це усвідомлює. І зараз тремтить як пелюстка. Набряк мозку - це не один пропущений удар. Мабуть, у Дадашева було погано з захистом ", - впевнений Олександр Зімін.

Сам же американський тренер запевняє, що не помічав ніяких відхилень на тренуваннях і вважав Дадашева повністю готовим до майбутнього бою. Він зізнався, що зараз божеволіє в зв'язку зі смертю свого підопічного.

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Нагадаємо, що російський боксер Максим Дадашев помер не приходячи до тями в результаті травм, отриманих під час бою 20 липня.

Причиною смерті боксера, який 23 липня помер в одному з госпіталів штату Меріленд (США), стала зупинка серця на тлі ускладнень після травм, отриманих в бою з Сабріелем Матіасом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-річний Дадашев був госпіталізований в критичному стані після поразки пуерторіканцеві. Бій був зупинений в 11-му раунді з ініціативи секунданта росіянина.

Максиму провели двогодинну операцію через субдуральну гематому. Щоб ліквідувати набряк, довелося видалити частину черепа.

Після цього спортсмена ввели в медикаментозну кому. Нейрохірург Мері Кобб, яка провела операцію Дадашева заявляла, що у боксера була сильна кровотеча.

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Особи
Микола Валуєв Олександр Повєткін
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Bruggeman Melissa
Bruggeman Melissa
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