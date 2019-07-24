Російський тренер звинуватив у смерті Дадашева американця

Відомий російський тренер з боксу Олександр Зімін, що опікувався Миколою Валуєвим і Олександром Повєткіним вважає, що до смерті Максима Дадашева призвела низька кваліфікація його американського наставника Бадді Макгірта.

"Все сталося від того, що поруч з ним не було нашого тренера. У американців немає глибоких знань. Ні інститутів фізкультури і методик.

Він бачив, що йде справа до поганої ситуації, але можливо розраховував, що Дадашев нокаутує суперника в кінці бою. І тому були такі легкі попередження: "я ж тобі казав, треба було знятися". Хоча і бачив, що у Максима немає варіантів виграти. ", - наводить слова Зиміна" Спорт день за днем ".

Дадашев разом зі своїм тренером Бадді Магіртом (праворуч)

Російський тренер вважає, що кар'єра Бадді Макгірта практично закінчена.

"Я б на його місці проводив уроки фізкультури для початківців боксерів. Макгірт сам отримав серйозний нокаут. Вина його явна. Він сам це усвідомлює. І зараз тремтить як пелюстка. Набряк мозку - це не один пропущений удар. Мабуть, у Дадашева було погано з захистом ", - впевнений Олександр Зімін.

Сам же американський тренер запевняє, що не помічав ніяких відхилень на тренуваннях і вважав Дадашева повністю готовим до майбутнього бою. Він зізнався, що зараз божеволіє в зв'язку зі смертю свого підопічного.

Нагадаємо, що російський боксер Максим Дадашев помер не приходячи до тями в результаті травм, отриманих під час бою 20 липня.

Причиною смерті боксера, який 23 липня помер в одному з госпіталів штату Меріленд (США), стала зупинка серця на тлі ускладнень після травм, отриманих в бою з Сабріелем Матіасом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-річний Дадашев був госпіталізований в критичному стані після поразки пуерторіканцеві. Бій був зупинений в 11-му раунді з ініціативи секунданта росіянина.

Максиму провели двогодинну операцію через субдуральну гематому. Щоб ліквідувати набряк, довелося видалити частину черепа.

Після цього спортсмена ввели в медикаментозну кому. Нейрохірург Мері Кобб, яка провела операцію Дадашева заявляла, що у боксера була сильна кровотеча.

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