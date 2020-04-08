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8 квітня • оновлено в 22:07
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Російський коментатор Стангріт оцінив шанси Усика в суперважкій вазі

5.2т
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Відомий російський коментатор Григорій Стангріт поділився думками про перспективи українського боксера Олександра Усика в суперважкій вазі.

"Усик проти Чісори – бій, який дасть нам зрозуміти подальші перспективи. Тому що Чісора точно не мішок, і для нього це величезна мотивація. По суті, це відбірковий поєдинок, а його переможець має шанс побитися з Джошуа. І якщо я ще можу уявити, що Усик розбереться з Чісорою, то я навіть практично не уявляю, як розібратися з Ф'юрі, якого ми побачили в бою з Уайлдером", – сказав Стангріт в інтерв'ю на YouTube-каналі Usachev TV.

Олександр Усик

Олександр Усик

Він вважає, що зараз дуже важко уявити, як би розвивався поєдинок Усика і Ф'юрі, тому для початку варто дочекатися наступного бою українця – з Чісорою, а потім вже робити якісь висновки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний американський боксер Евандер Холіфілд передбачив Усіку велике майбутнє в суперважкій вазі.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Тайсон Ф'юрі Дерек Чісора Олександр Усик
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Комментарии на сайте не модерированы
Саванчук Ярослав
Саванчук Ярослав
Всегда болел за Усика но не теперь. Чисора фореве
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Чисора опустит усика на бренную землю.
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