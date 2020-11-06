Російський експерт назвав головну причину поразки Ломаченка від Лопеса

Українець Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) втратив інтерес до боксу, що і стало причиною його поразки в поєдинку проти Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО).

Таку думку в коментарі USACHEV TV висловив відомий російський коментатор і експерт з боксу Володимир Гендлін.

"Напевно, я згоден, що Ломаченко програв. Не хочу нікого ображати, але іноді буває, що боєць втомився. У чому Лопес перевершував Ломаченко? Ні в чому. Він не переважав його ані в швидкості, ані у тактичному мисленні, ані у майстерності. ні в чому. Чому вийшов такий бій? Тільки через падіння інтересу одного з боксерів", – сказав Гендлін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко після бою з Теофімо Лопесом висловив незгоду з результатом підрахунків суддів.