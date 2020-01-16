Російський друг Ломаченка зробив заяву щодо допінг-скандалу

Російський боксер Олександр Беспутін, який є другом українця Василя Ломаченка, заявив, що не вживав заборонені препарати у відповідь на звинувачення у використанні допінгу.
Як повідомляє агентство vringe, в команді спортсмена вважають, що знайдений в аналізі росіянина Лігандрол потрапив до його організму під час їжі. Сам боксер також заперечує свою провину.
Олександр Беспутін і Василь Ломаченко
UA-Football
"Зараз у цій ситуації розбираються адвокати. Ми в собі впевнені, я нічого не вживав. Я сам не можу зрозуміти, звідки це і що, трохи в шоці. Але моя совість чиста", – заявив Беспутін.
Варто зазначити, що представники WBA розповіли про те, що росіянин ухвалив рішення розкрити пробу "Б".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Беспутін провалив допінг-тест після перемоги над Раджабом Бутаєвим у поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBA.
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