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16 січня • оновлено в 14:24
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Російський друг Ломаченка зробив заяву щодо допінг-скандалу

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Російський боксер Олександр Беспутін, який є другом українця Василя Ломаченка, заявив, що не вживав заборонені препарати у відповідь на звинувачення у використанні допінгу.

Як повідомляє агентство vringe, в команді спортсмена вважають, що знайдений в аналізі росіянина Лігандрол потрапив до його організму під час їжі. Сам боксер також заперечує свою провину.

Олександр Беспутін і Василь Ломаченко

Олександр Беспутін і Василь Ломаченко

UA-Football

"Зараз у цій ситуації розбираються адвокати. Ми в собі впевнені, я нічого не вживав. Я сам не можу зрозуміти, звідки це і що, трохи в шоці. Але моя совість чиста", – заявив Беспутін.

Варто зазначити, що представники WBA розповіли про те, що росіянин ухвалив рішення розкрити пробу "Б".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Беспутін провалив допінг-тест після перемоги над Раджабом Бутаєвим у поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBA.

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Теми
WBA допінговий скандал
Особи
Василь Ломаченко Олександр Беспутiн
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