Російський друг Ломаченка повторно провалив допінг-тест

Допінг-проба "Б" російського чемпіона світу за версією WBA в напівсередній вазі Олександра Беспутіна, який є другом Василя Ломаченка, виявилася позитивною.

У крові боксера знайшли заборонений препарат Лігандрол після чемпіонського бою проти росіянина Раджаба Бутаєва, який відбувся 1 грудня 2019 року та закінчився перемогою Беспутіна за очками. Він свою провину не визнав і прийняв рішення відкрити пробу "Б".

"Є документальне підтвердження – проба "Б" показала той самий результат, що й проба "А"", – цитує слова представника Бутаєва видання ТАСС.

Відзначимо, що менеджер Беспутіна Егіс Клімас заявив, що вони результати допінг-проби "Б" ще не отримували.

Росіянин виграв усі 14 поєдинків на професійному рингу, закінчивши 9 із них нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Беспутін розповів про те, яку роль в його кар'єрі відіграли тренування з батьком Василя Ломаченка Анатолієм.