Російський чемпіон UFC назвав Ломаченка найкращим боксером сучасності

Максим Іншаков Бокс 21:04, 14.07.2020 Оновлено: 21:15, 14.07.2020

Володар титулу Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в найлегшій вазі Петро Ян (15-1), назвав українського чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) найкращим боксером сучасності.

За словами 27-річного росіянина, він, крім Ломаченка, стежить і за Олександром Усиком.

"Останнім часом за боксом довгий час не стежу. А так – дивлюся, звичайно. Стежу за Геннадієм Головкіним, Канело, Василем Ломаченком, Олександром Усиком, за багатьма російськими боксерами. Хто найкращий боксер сучасності незалежно від вагової категорії? Ломаченко", – цитує Петра "СЕ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня на UFC 251 Ян завоював вакантний титул завдяки достроковій перемозі (ТКО 5) над легендарним бразильським ветераном Жозе Алдо.

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