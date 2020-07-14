Російський чемпіон UFC назвав Ломаченка найкращим боксером сучасності

Володар титулу Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в найлегшій вазі Петро Ян (15-1), назвав українського чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) найкращим боксером сучасності.

За словами 27-річного росіянина, він, крім Ломаченка, стежить і за Олександром Усиком.

"Останнім часом за боксом довгий час не стежу. А так – дивлюся, звичайно. Стежу за Геннадієм Головкіним, Канело, Василем Ломаченком, Олександром Усиком, за багатьма російськими боксерами. Хто найкращий боксер сучасності незалежно від вагової категорії? Ломаченко", – цитує Петра "СЕ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня на UFC 251 Ян завоював вакантний титул завдяки достроковій перемозі (ТКО 5) над легендарним бразильським ветераном Жозе Алдо.