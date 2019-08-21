Російський чемпіон світу з боксу Ковальов відмовився від бою через "поняття"

Чемпіон світу за версією WBO в напівважкій вазі Сергій Крашер Ковальов (33-3-1, 28 KO) назвав справжню причину, чому він відмовився проводити бій проти Сауля Канело Альвареса (52-1-2, 35 КО).

За словами росіянина пропозиція від команди мексиканця було дуже привабливою в фінансовому плані, але прийшла всього нібито за три тижні до бою з Ярдом.

"...І як би я тоді виглядав, якщо мене таким шматком понадили, і я побіг? Як би я землякам дивився в очі?" - сказав 36-річний чемпіон на прес-конференції.

Нагадаємо, що Ковальов 24 серпня проведе захист свого титулу. На арені палацу спорту "Трактор" в Челябінську Крашер битиметься з британським претендентом Ентоні Ярд, в активі якого 18 перемог в 18 боях на професійному рингу.

У лютому цього року Сергій переміг колумбійця Елейдера Альвареса (24-1, 12 КО) в бою-реванші за титул чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал