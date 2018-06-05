Російський боксер заступився за Усика: спортивні підсумки 4 червня

Російський боксер Денис Лебедєв встала на захист українського чемпіона Олександра Усика, а футболісти з Закарпаття взяли участь у турнірі невизнаних територій. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 4 червня.

Крім того, в мережі показали справжнє пекло чемпіонату світу з футболу в Росії. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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