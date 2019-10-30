Російський боксер, який оббрехав Віталія Кличка, заявив про завершення кар'єри

Колишній чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі в період 2006-2008 років росіянин Олег Маскаєв офіційно оголосив про завершення боксерської кар'єри.

Олег Маскаєв fightnews.info

"Я планую працювати в Саранську в школі боксу Маскаєва. Буду тренувати хлопців. Пару років тому я ще був "живий". Промоутерам в Росії я пропонував провести бій, сили були, бажання було. А зараз вже виходити на ринг – це як для маленької дитини перші кроки робити", – сказав Маскаєв, якого цитує сайт mmaboxing.

Останній бій Маскаєва на професійному рингу відбувся в 2013 році, коли він переміг суддівським рішенням Денні Вільямса.

Цікаво, що, як стверджує Маскаєв, він задовго до переходу в професіонали, в 1990 році на чемпіонаті збройних сил СРСР в Ташкенті переміг технічним нокаутом Віталія Кличка. Сам Кличко-старший цей факт заперечує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик також висловився про завершення кар'єри.

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