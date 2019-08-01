Російський боксер відправив суперника шкереберть у нокаут

Російський дебютант Тимур Надров сенсаційно нокаутував Лазізбека Узокова (4-13-2, 2 КО) з Узбекистану на вечорі боксу в Москві.
Розв'язка бою наступила вже в першому раунді, коли Узоков потрапив у нокдаун. Намагаючись встати узбек не втримався і шкереберть полетів у кут рингу. Рефері одразу зупинив поєдинок, присудивши перемогу росіянину технічним нокаутом.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 липня непереможний український представник першої середньої ваги Сергій Богачук здобув чергову перемогу на професійному ринзі.
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