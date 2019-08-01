Російський боксер відправив суперника шкереберть у нокаут

Російський дебютант Тимур Надров сенсаційно нокаутував Лазізбека Узокова (4-13-2, 2 КО) з Узбекистану на вечорі боксу в Москві.

Розв'язка бою наступила вже в першому раунді, коли Узоков потрапив у нокдаун. Намагаючись встати узбек не втримався і шкереберть полетів у кут рингу. Рефері одразу зупинив поєдинок, присудивши перемогу росіянину технічним нокаутом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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