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Російський боксер відправив суперника шкереберть у нокаут

2.6т Читати матеріал російською

Російський дебютант Тимур Надров сенсаційно нокаутував Лазізбека Узокова (4-13-2, 2 КО) з Узбекистану на вечорі боксу в Москві.

Розв'язка бою наступила вже в першому раунді, коли Узоков потрапив у нокдаун. Намагаючись встати узбек не втримався і шкереберть полетів у кут рингу. Рефері одразу зупинив поєдинок, присудивши перемогу росіянину технічним нокаутом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Росія Москва
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