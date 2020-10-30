Російський боксер вдарив суперника по обличчю на дуелі поглядів. Відео

Олександр Чеканов Бокс 14:17, 30.10.2020

Російський боксер першої середньої ваги Едгар Гукасян ледь не влаштував бійку під час дуелі поглядів зі своїм суперником по бою 31 жовтня.

Уродженець Єревана на турнірі у Сочі проведе захист поясу WBA Asia South в поєдинку проти Еммануеля Амоса з Танзанії.

Напередодні бою відбулися традиційні процедура зважування і зустріч боксерів лицем до лиця. Під час дуелі поглядів Амос штовхнув суперника в груди, а Гукасян у відповідь вдарив опонента по обличчю. Рознімати спортсменів довелося організатором шоу.

Відзначимо, що поєдинок пройде в андеркарті бою між Муратом Гассієвим і Нурі Сефері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британець Дерек Чсіора назвав росіянином Олександра Усика напередодні поєдинку 31 жовтня в Лондоні.

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