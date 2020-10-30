Російський боксер вдарив суперника по обличчю на дуелі поглядів. Відео

Російський боксер першої середньої ваги Едгар Гукасян ледь не влаштував бійку під час дуелі поглядів зі своїм суперником по бою 31 жовтня.

Уродженець Єревана на турнірі у Сочі проведе захист поясу WBA Asia South в поєдинку проти Еммануеля Амоса з Танзанії.

Напередодні бою відбулися традиційні процедура зважування і зустріч боксерів лицем до лиця. Під час дуелі поглядів Амос штовхнув суперника в груди, а Гукасян у відповідь вдарив опонента по обличчю. Рознімати спортсменів довелося організатором шоу.

Відзначимо, що поєдинок пройде в андеркарті бою між Муратом Гассієвим і Нурі Сефері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британець Дерек Чсіора назвав росіянином Олександра Усика напередодні поєдинку 31 жовтня в Лондоні.