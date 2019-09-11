Російський боксер Євген Тершуков з неприємної поразки дебютував на професійному рингу.

На вечорі боксу в Єкатеринбурзі (Росія) його відправив в нокаут інший дебютант - представник Азербайджану Хайбула Мусалов.

Чотирьохраундовий поєдинок завершився достроково. Мусалов впевнено контролював хід бою і в третьому раунді завдав своєму опоненту кілька сильних і точних ударів, в кров розбивши йому ніс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український боксер муай-тай достроковою перемогою дебютував на знаменитому турнірі The Champion, який пройшов на стадіоні Muay-Thai MAX в Таїланді.

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