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11 вересня • оновлено в 22:06
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Російський боксер програв кривавим нокаутом

2.6т Читати матеріал російською

Російський боксер Євген Тершуков з неприємної поразки дебютував на професійному рингу.

На вечорі боксу в Єкатеринбурзі (Росія) його відправив в нокаут інший дебютант - представник Азербайджану Хайбула Мусалов.

Чотирьохраундовий поєдинок завершився достроково. Мусалов впевнено контролював хід бою і в третьому раунді завдав своєму опоненту кілька сильних і точних ударів, в кров розбивши йому ніс.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український боксер муай-тай достроковою перемогою дебютував на знаменитому турнірі The Champion, який пройшов на стадіоні Muay-Thai MAX в Таїланді.

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