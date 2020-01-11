Російський боксер по-звірячому забив суперника в рингу, перемігши нокаутом

Перспективний російський боксер Іван Никонов (1-0) здобув яскраву перемогу над дебютантом Алі Тургуналієвим з Узбекистану.

Поєдинок в Єкатеринбурзі був запланований на 4 раунди, але завершився достроково. За півтори хвилини до кінця Ніконов став просто бити Тургуналієва. Узбецький боксер опустив руки, перестав захищатися, і рефері ухвалив рішення зупинити зустріч, присудивши перемогу росіянину технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Деррік Льюїс відправив у нокаут боксера, який його образив у тренажерному залі.

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