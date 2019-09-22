Російський боксер напився, впав з балкона і загинув - опубліковано фото

35-річний росіянин Олексій Заблоцький, який приїхав в Паттаю займатися боксом, загинув в ніч на неділю, 22 вересня. Трагедія сталася в готелі, де жив спортсмен.

місце трагедії Pattaya People

Напередодні загибелі чоловік випивав в номері зі своїми друзями.

"Під ранок він вийшов на балкон на четвертому поверсі, і несподівано пролунав глухий звук, ніби впало щось важке. Налякані друзі, а також співробітники готелю вийшли подивитися і виявили випав росіянина", - йдеться в повідомленні Pattaya People.

Прибулі на місце рятувальники і поліцейські знайшли тіло чоловіка, що лежало на землі. Потерпілий отримав множинні переломи кінцівок і травму голови, несумісну з життям.

Зараз правоохоронні органи Таїланду встановлюють причини і обставини загибелі чоловіка.

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