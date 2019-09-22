Російський боксер напився, впав з балкона і загинув - опубліковано фото

35-річний росіянин Олексій Заблоцький, який приїхав в Паттаю займатися боксом, загинув в ніч на неділю, 22 вересня. Трагедія сталася в готелі, де жив спортсмен.
місце трагедії
Pattaya People
Напередодні загибелі чоловік випивав в номері зі своїми друзями.
"Під ранок він вийшов на балкон на четвертому поверсі, і несподівано пролунав глухий звук, ніби впало щось важке. Налякані друзі, а також співробітники готелю вийшли подивитися і виявили випав росіянина", - йдеться в повідомленні Pattaya People.
Прибулі на місце рятувальники і поліцейські знайшли тіло чоловіка, що лежало на землі. Потерпілий отримав множинні переломи кінцівок і травму голови, несумісну з життям.
Зараз правоохоронні органи Таїланду встановлюють причини і обставини загибелі чоловіка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боксер Максим Дадашев помер у віці 26 років після бою з пуерторіканцем Сабріелем Матіасом. Поєдинок був зупинений в 11-му раунді з ініціативи тренера росіянина, а після бою Дадашев впав в кому.
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