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22 вересня • оновлено в 18:03
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Російський боксер напився, впав з балкона і загинув - опубліковано фото

6.8т Читати матеріал російською

35-річний росіянин Олексій Заблоцький, який приїхав в Паттаю займатися боксом, загинув в ніч на неділю, 22 вересня. Трагедія сталася в готелі, де жив спортсмен.

місце трагедії

місце трагедії

Pattaya People

Напередодні загибелі чоловік випивав в номері зі своїми друзями.

"Під ранок він вийшов на балкон на четвертому поверсі, і несподівано пролунав глухий звук, ніби впало щось важке. Налякані друзі, а також співробітники готелю вийшли подивитися і виявили випав росіянина", - йдеться в повідомленні Pattaya People.

Прибулі на місце рятувальники і поліцейські знайшли тіло чоловіка, що лежало на землі. Потерпілий отримав множинні переломи кінцівок і травму голови, несумісну з життям.

Зараз правоохоронні органи Таїланду встановлюють причини і обставини загибелі чоловіка.

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Російський боксер помер під час тренування

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боксер Максим Дадашев помер у віці 26 років після бою з пуерторіканцем Сабріелем Матіасом. Поєдинок був зупинений в 11-му раунді з ініціативи тренера росіянина, а після бою Дадашев впав в кому.

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ну и хорошо! Очередная падаль с паРРаши получила свое!
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Mak Alex
Mak Alex
Pavlov Dmitry, а якщо ти читаєш такі новини і стараєшся принизити другого,тоді хто ти,і чим ти кращий?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Махуял Махуялыч, ой, свиномордая xoxловы6лядь пасть открыла. Г@внецом завоняло. Скот, из унитаза поужинал? Кстати, такие «новости» здесь выкладывают для такой биомассы как ты, Касаб Касабыч, Махов Макакс и прочего подобного xoxлоскота. Поддерживать вас в привычном скотском состоянии.
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