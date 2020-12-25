Російський боксер Ковальов зіткнувся з несподіваними проблемами через бій Канело

Олександр Чеканов Бокс 20:58, 25.12.2020

Російський напівтяж Сергій Ковальов (34-4-1, 25 КО) опинився в пікантній ситуації через бій мексиканця Сауля Альвареса (54-1-2, 36 КО) та британця Каллума Сміта (27-1, 19 KO).

"Крашер" на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вирішив в прямому ефірі показати поєдинок 19 жовтня. Офіційний транслятор шоу стрімінгова платформа DAZN визнала трансляцію нелегальної, і може покарати боксера з Росії, повідомляє відомий інсайдер Майк Коппінджер.

"Як стверджують мої джерела, DAZN може вжити заходів проти Сергія Ковальова після того, як він провів нелегальну трансляцію бою Канело – Сміт в прямому ефірі Instagram. На піку вона зібрала понад 2500 глядачів", – написав журналіст на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Коппінгер повідомив про проблеми Ковальова

Відзначимо, що Альварес здобув переконливу перемогу одноголосним рішенням суддів і став суперчемпіоном Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у другій середній вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин Олександр Повєткін оцінив перспективи українця Олександра Усика у суперважкій ваговій категорії.

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