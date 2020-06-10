Чемпіон WBA у напівважкій вазі Дмитро Бівол прокоментував несподіване рішення ексчемпіона світу в цій вазі 33-річного українця Олександра Гвоздика завершити свою боксерську кар'єру.

Олександр Гвоздик

Росіянин зізнався, що він трохи здивований таким кардинальним вчинком українця.

"Олександр боєць високого класу, який міг би цілком ще отримати шанс побоксувати за титул. Що тут говорити, напевно, були на те свої особливі причини, видно, що людина все життя в боксі, і не сказати по ньому, що готовий був у будь-який момент ось так кинути цей вид спорту, мабуть були на те причини", – цитує Бівола vsenabox.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, менеджер Гвоздика Егіс Клімас пояснив, чому Олександр вирішив повісити рукавички на цвях.

Останній поєдинок Гвоздика відбувся в жовтні 2019 року проти Артура Бетербієва, який володів поясом IBF. У ньому українець був нокаутований.

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