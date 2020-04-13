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14 квітня • оновлено в 00:09
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Російський боксер Беспутін висловився про Ломаченка

1.4т
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Російський боксер Олександр Беспутін розповів про те, яку роль в його кар'єрі зіграли тренування під керівництвом Анатолія Ломаченка.

Чемпіон Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у напівсередній вазі, який попався на допінгу, зазначив, що Василь та його батько навчили його багато чому.

Олександр Беспутін (праворуч)

Олександр Беспутін (праворуч)

Matchroom Boxing

"З Васею я готувався протягом декількох років. У 2015 році я підійшов до Васі: "Не проти, братику?" – "Не проти". Підійшов до Анатолію Миколайовичу Ломаченко: "Саша, у нас все відкрито". В результаті, Вася та Анатолій Миколайович мені дуже сильно допомогли. Навчили словом і ділом. Чотири-п'ять підготовок ми провели разом. Кілька разів боксували в одному вечорі. І в інших підготовках я відштовхувався від плану, який склав Анатолій Ломаченко", – заявив Беспутін в інтерв'ю "Советскому спорту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боксер Теофімо Лопес зробив новий зухвалий випад на адресу українського чемпіона Василя Ломаченка.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Олександр Беспутiн Василь Ломаченко
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