Російський боєць про Усика: боксер із найкращою громадянською позицією і порядністю

Легендарний російський боєць змішаних єдиноборств Олег Тактаров захопився колишнім абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі Олександром Усиком.

За словами першого в історії РФ чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), українець має дуже правильну позицію по відношенню до ситуації в світі.

"Мій улюблений боксер з найкращою громадянською позицією і людською порядністю. Приклад для молоді. Олександр Усик", – написав Тактаров в Instagram, прикріпивши фотографію з Усиком.

Тактаров захопився Усиком Instagram Олега Тактарова

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик неодноразово заявляв, що не збирається припиняти дружбу з росіянами, незважаючи на критику й образи.

Нагадаємо, раніше Олександр разом із Ломаченком знялися в російському фільмі про церкви "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!".

7 травня Усика внесли в базу сайту "Миротворець".