Російський боєць MMA розповів, як заздалегідь дізнався результат бою Майк Тайсон – Рой Джонс

Російський боєць змішаних єдиноборств Сергій Харитонов заявив, що йому пропонували побитися з Майком Тайсоном і говорили, що переможець в їхньому бою визначений не буде.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Авраама Руссо під час "Розмови по душам" спортсмен сказав, що проблеми з організацією їхнього поєдинку виникли через пандемію коронавірусу. За словами Сергія, його відразу попередили, що "Залізного Майка" не можна бити з усієї сили, оскільки йому вже 54 роки.

"Поєдинок Тайсона і Джонса не дивився, але вже заздалегідь знав результат, тому що мені теж бій з Майком пропонували і сказали, що переможця не буде, буде нічия оголошена. Я до кінця року мав з ним зустрітися в рингу. Була пропозиція, але через пандемію ніхто не знав дату. Ми мали побитися або в Москві, або Єкатеринбурзі, або в іншому місті в Росії, але конкретики не було. Я дав згоду. Мені сказали: "Сергій, тільки тобі не можна бити з усієї сили, адже все-таки Тайсону вже 54 роки"", – розповів Харитонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій "Залізного Майка" і Роя Джонса-молодшого закінчився внічию. Пізніше була опублікована статистика ударів двох легенд боксу.

Тайсон зізнався, що курив марихуану перед поєдинком.