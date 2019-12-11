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11 грудня • оновлено в 12:23
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Російські боксери влаштували демарш через рішення WADA

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Глава Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремльов заявив, що російські боксери відмовилися виступати на Олімпіаді в Токіо під нейтральним прапором.

"Хлопці просять через суди домогтися права виступати під прапором. Зараз потрібно подивитися на кроки ОКР і РУСАДА, але і ми самі проаналізуємо можливість оскарження цього рішення. Для нас найголовніше, щоб наші боксери виступали під прапором Росії і звучав наш гімн. Без цього немає сенсу в участі", – цитує Кремльова агентство Чемпіонат.

Збірна Росії з боксу

Збірна Росії з боксу

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Керівник ФБР вважає, що Росія повинна спробувати домовитися зі Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA).

"Думаю, потрібно вийти на якусь угоду з WADA, щоб і Кубок світу, і чемпіонат Європи провести в Росії. Я багато разів говорив, що Росія є великою спортивною державою, усі турніри на території нашої країни проводяться на найвищому рівні", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, WADA відсторонило РФ від участі у великих міжнародних змаганнях на чотири найближчі роки.

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Тема
допінговий скандал
Тег
WADA
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