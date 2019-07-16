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Російські боксери проігнорували заборону на виступи і поплатилися

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Дискваліфіковані російські боксери Олена Токарчук й Іслам Даша отримають додаткове покарання за участь у змаганнях.

"Дискваліфікація буде збільшена в обов'язковому порядку. Це буде подвійним покаранням для них", – повідомляє ТАСС із посиланням на Федерацію боксу Росії.

Раніше 16 липня агентство Reuters повідомило, що Токарчук і Даша брали участь в офіційних турнірах у 2018 році, незважаючи на дискваліфікацію, про яку було оголошено Російським антидопінговим агентством.

Даша був дискваліфікований у 2017 році на чотири роки за порушення антидопінгових правил. Влітку 2018-го боксер брав участь у всеросійських змаганнях. Токарчук отримала дворічне відсторонення в 2017 році. Взимку 2018-го вона взяла участь у турнірі, організованому Федерацією боксу Москви.

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