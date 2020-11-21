Російська чемпіонка світу з боксу влаштувала скандал у літаку через прохання надіти маску

Абсолютна чемпіонка світу з боксу серед професіоналів Наталія Рагозіна влаштувала скандал у літаку "Аерофлоту".

Титуловану російську спортсменку перед зльотом у Москві попросили надіти маску, що викликало бурхливий протест із боку 44-річної Рагозіної.

"Зараз люди злі в епідемію? Або я дівчинка-скандал? Прийшла, нікого не чіпаючи, вчасно, літак "Аерофлоту" запізнився... Маску відразу, як ніколи, а як пити воду або шампанське? Так, я така, як є", – написала боксерка у себе в Instagram.

За словами Рагозіної стюардеса "на ім'я не Жанна" захотіла "зіпсувати їй настрій".

"Вирішила, вона головна типу, борт її і всім треба настрій зіпсувати відразу... Неважливо, в бізнесі ти чи в економі. Таке відчуття, всіх набрали в "Аерофлот" за оголошенням", – підсумувала чемпіонка.

Відзначимо, що 12 років тому Разгозіна знялася в оголеній фотосесії, викликавши скандал.