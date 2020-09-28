Російська боксерка викликала на бій Бузову

Російська боксерка Ангеліна Семенова викликала на бій знамениту телеведучу та співачку Ольгу Бузову.

Таким чином спортсменка відреагувала на пропозицію зірки створити реаліті-шоу, в рамках якого професійні боксери битимуться з блогерами. Семенова пообіцяла, що не буде сильно бити свою суперницю.

"Оля Бузова! Якщо ти готова вийти на ринг, то я готова побоксувати з тобою! Сподіваюся, що ти не відмовишся від своїх слів, що готова вийти на ринг проти будь-кого і, як ти сама сказала, що ти боєць по життю! Ти гарна, а я гарна та сильна. Давай влаштуємо реально крутий бій! Обіцяю, сильно бити не буду, але буду бити красиво!" – написала боксерка в Instagram.

Ангеліна Семенова викликала на бій Бузову Instagram Ангеліни Семенової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бузова втратила 19 млн рублів через невдалий бізнес.