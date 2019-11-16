Колишній чемпіон світу WBA Regular в другій середній вазі Роккі Філдінг (28-2, 16 КО) здобув яскраву перемогу над представником Танзанії Абдаллою Пазівапазі (26-7-1, 23 КО).

Поєдинок на вечорі боксу в Ліверпулі на арені Olympia пройшов лише два раунди з десяти запланованих. Уже в дебюті бою 32-річний британець провів потужну комбінацію, брутально уклавши опонента на канвас. Африканець через деякий час піднявся, однак продовжити бій був не в змозі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися ключову трихвилинку зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні український боєць змішаних бойових мистецтв ( ММА ) Роман Крикля в яскравому стилі став чемпіоном світу в напівважкій вазі.

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