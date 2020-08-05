Рой Джонс застрахує вуха перед боєм з Тайсоном

Менеджер ексчемпіона світу в п'яти вагових категоріях Роя Джонса-молодшого Жолт Барна вирішив застрахувати вуха свого клієнта перед поєдинком проти колишнього абсолютного чемпіона світу Майка Тайсона.

"Менеджер Роя Джонса-молодшого Жолт Барна оголошує тендер для страхових компаній, щоб застрахувати вуха Роя Джонса-молодшого в бою з Майком Тайсоном. Він шукає партнера, який готовий зробити це! З огляду на те, що в червні 1997 року під час бою Тайсон відкусив шматочок вуха Евандеру Холіфілду, менеджер вирішив уникнути подібного казусу", – написано на офіційній сторінці Roy Jones Jr Boxing Russia в Instagram.

Менеджер Роя Джонса вирішив застрахувати вуха клієнта Instagram RJJ.Boxing_Russia

Нагадаємо, що за укус свого суперника у 1997 році Тайсон був дискваліфікований і оштрафований на 3 мільйони доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита супербою між Залізним Майком і Джонсом-молодшим.