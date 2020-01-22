Відомий російський спортивний журналіст Олександр Павлов поділився своєю думкою про колишнього абсолютного чемпіона світу у важкому дивізіоні Олександр Усик (17-0, 13 КО).

"Є в англійській мові такий термін – Sneaky Freaky People – "спритнi люди". Я маю на увазі, що Олександр не спритний у плані, як людина, а ось у рингу він саме Sneaky Freaky. Він дуже добре обманює суперника, відмінно рухається. Майже ідеал. Виходячи з того, що ідеал – це Ломаченко", – заявив Павлов в інтерв'ю Luckypunch.net

Крім того, спортивний оглядач захопився боксерським інтелектом українця.

"Я думаю швидкість і техніка – його козирі. А швидкість пов'язана з витривалістю. І найголовніше – його інтелект. У нього IQ, якщо порівнювати з політиками, то там таких взагалі немає. Ну, напевно, на рівні філософа Канта. Щоб стати по справжньому суперзіркою, треба, щоб його впiзнавала кожна бабуся в кожному під'їзді. Я вважаю що імідж Олександра набагато кращий, ніж у Володимира або Віталія Кличкiв", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) принизливо відгукнувся про Усика, назвавши його "ноунеймом".

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