Реванш із Ф'юрі: Кличко зробив резонансну заяву про повернення в бокс

Легендарний Володимир Кличко заінтригував своїх шанувальників несподіваною заявою про повернення в професійний бокс.

Відповідаючи на питання фанатів на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, наш видатний чемпіон назвав джерело своєї мотивації до того, щоб перебувати в приголомшливій фізичній формі.

"Я брешу сам собі, ага. Брешу щоранку про те, що збираюся повернутися на боксерський ринг. І це досі працює. Брешу про те, що буду битися в реванші з Тайсоном Ф'юрі. Або про те, що поб'ю рекорд Джорджа Формана як найстарший чемпіон суперважкої ваги. Це велика брехня. Солодка брехня. Це велика мотивація для мене. Це працює щоранку. Кожен день я працюю над "можливим" поверненням", – сказав Кличко, підморгнувши в камеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко зробив різку заяву, звернувшись до своїх критиків.

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