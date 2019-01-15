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Реванш Мейвезер — Пак'яо: названі місце та дата бою

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Легендарні Флойд Мейвезер і Менні Пак'яо все ж можуть зустрітися у матчі-реванші. Американський і філіппінський боксери мають намір знову вийти у ринг вже у липні цього року.

За даними The Philippine Star, Пак'яо відразу після поєдинку проти Едріена Бронера, який відбудеться 19 січня, готовий сісти за стіл переговорів з Майвезером. Проведення такого бою може бути організоване або в Лондоні, або в Росії.

"Я не думаю про це. Я повністю зосереджений на Бронері. Можливо, після бою ми могли б це обговорити", — прокоментував чутки філіппінець.

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Менні Пак'яо програв Флойду Мейвезеру

Менні Пак'яо програв Флойду Мейвезеру

Обозреватель/EPA

Відзначимо, що Мейвезер анонсував проведення реваншу з Пак'яо у грудні 2018 року, проте бій так і не відбувся.

Як повідомляв OBOZREVATEL, так званий бій століття Мейвезер — Пак'яо відбувся 2 травня 2015 року та завершився перемогою Флойда одноголосним рішенням суддів. Двоє суддів віддали перемогу американцю за підсумками 12 раундів 116:112, а ще один зафіксував рахунок 118:110.

Поєдинок став одним з найкасовіших в історії боксу, зібравши дохід понад 550 мільйонів доларів.

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Тема
Мейвезер - Пакьяо
Особи
Менні Пак'яоФлойд Мейвезер
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Wiegand Ethel
Wiegand Ethel
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