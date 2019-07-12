Реванш Джошуа – Руїс під загрозою: британцю висунули ультиматум

Чемпіон світу з боксу за версіями IBF, IBO, WBA, WBO мексиканський суперваж Енді Руїс категорично проти того, щоб проводити реванш із британцем Ентоні Джошуа на території опонента.

1 червня бійці зустрілися в Нью-Йорку на культовій арені Madison Square Garden, і Руїс сенсаційно побив Джошуа, відібравши у того всі титули.

У контракті був прописаний пункт про негайний реванш, і в команді британця одразу ж його активували. За словами промоутера Джошуа Едді Хірна, за умовами контракту, останнє слово про місце проведення реваншу за ними.

Енді Руїс boxingscene.com

Руїс категорично не згоден із цим. "Хочу, щоб реванш відбувся в Мексиці чи знову в Нью-Йорку. Можна в Лас-Вегасі або в Лос-Анджелесі на арені Staples Center. Не важливо, згоден Джошуа з цим чи ні. Тепер я — "сторона А", тепер я диктую умови. Прийшов мій час", — наводить слова мексиканця Boxingscene.

Хірн так прокоментував слова Руїса: "Енді — людина слова. Не сумніваюся, що він із честю виконає свої контрактні зобов'язання".

Як повідомляв OBOZREVATEL, була названа справжня причина поразки Ентоні Джошуа в бою із Руїсом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!