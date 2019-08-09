Реванш Джошуа – Руїс: названі дата та несподіване місце супербою

Матч-реванш між британцем Ентоні Джошуа та мексиканцем Енді Руїсом відбудеться у Саудівській Аравії.

За даними видання The Telegraph, поєдинок прийме арена в Ер-Ріяді. Таке рішення було ухвалено командами боксерів. Один із найбільш очікуваних боїв нинішнього року пройде ранньою зимою – 7 грудня.

Повідомляється, що поєдинок буде показаний стрімінговою платформою DAZN і Sky Sports. При цьому організатори шоу з Саудівської Аравії викладуть за право провести бій близько 100 мільйонів доларів.

Джошуа – Руїс

При цьому DAZN була проти такого рішення промоутерів боксерів через критичну різниці в часі між Саудівською Аравією та США.

Нагадаємо, 1 червня Енді Руїс сенсаційно переміг Ентоні Джошуа технічним нокаутом у сьомому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація боксу готує жорстке рішення щодо матчу-реваншу Джошуа – Руїс.

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