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Реванш Джошуа – Руїс: названі дата та несподіване місце супербою

1.3т Читати матеріал російською

Матч-реванш між британцем Ентоні Джошуа та мексиканцем Енді Руїсом відбудеться у Саудівській Аравії.

За даними видання The Telegraph, поєдинок прийме арена в Ер-Ріяді. Таке рішення було ухвалено командами боксерів. Один із найбільш очікуваних боїв нинішнього року пройде ранньою зимою – 7 грудня.

Повідомляється, що поєдинок буде показаний стрімінговою платформою DAZN і Sky Sports. При цьому організатори шоу з Саудівської Аравії викладуть за право провести бій близько 100 мільйонів доларів.

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Джошуа – Руїс

Джошуа – Руїс

При цьому DAZN була проти такого рішення промоутерів боксерів через критичну різниці в часі між Саудівською Аравією та США.

Нагадаємо, 1 червня Енді Руїс сенсаційно переміг Ентоні Джошуа технічним нокаутом у сьомому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація боксу готує жорстке рішення щодо матчу-реваншу Джошуа – Руїс.

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Тема
реванш Джошуа – Руїс
Особи
Ентоні Джошуа Енді Руїс-молодший
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