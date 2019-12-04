Реванш Джошуа – Руїс: боксери заговорили про третій бій

Британець Ентоні Джошуа поспілкувався з журналістами перед боєм-реваншем з мексиканським чемпіоном світу за версіями WBA Super, IBF і WBO Енді Руїсом.

За його словами, підготовку до поєдинку, який відбудеться в суботу 7 грудня в Ер-Ріяді, він будував на тому, щоб набути впевненості в собі та своїх навичках.

Ентоні Джошуа

"У мене був чудовий тренувальний табір. Я підходжу до бою у відмінній формі. Готовий показати все, що вмію. Зміни? Так, я весь час вношу зміни. Еволюціоную. У цьому й полягає вся суть тренувального процесу. Я переосмислив подію, скинув стару шкіру, відновився, відродився і я збираюся перемогти. Сфокусуваний тільки на цій меті. Швидкість? Та в мене й так нормальна швидкість. Повторюся, мета одна – перемогти. Йдеться лише про перемогу. Мені потрібна перемога будь-якою ціною", – зазначив Джошуа, чиї слова передає vringe.com.

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Також британський суперваговик висловив думку, що цей бій із Руїсом може бути не останньою зустріччю між ними.

"Руїс довгі місяці не покидає моєї голови. Якщо він реально повністю відданий боксу, то, впевнений, майбутній бій – не останнє наше протистояння. Думаю, буде і третій поєдинок. Чому так? Ну хоча б з тієї причини, що в нас вдаються відмінні бої", – вважає Ентоні Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Енді Руїс висловив думку, що у нього є психологічна перевага перед боєм з Джошуа. У першому поєдинку, який відбувся в червні 2019 року в Нью-Йорку, перемогу здобув мексиканець.

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