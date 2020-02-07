Рекордна сума: з'явилися нові подробиці бою Ломаченка проти Лопеса

Чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко отримає рекордний гонорар у своїй професійній кар'єрі за бій проти Теофімо Лопеса.

Як повідомляє агентство Mixsport, український боксер заробить 4,5 мільйона доларів за вихід на ринг проти американця. Після виплати податків, комісій промоутеру та менеджеру у Ломаченка залишиться близько 2,5 мільйонів, які він традиційно ділить зі своїм тренером і батьком Анатолієм у співвідношенні 50 на 50.

Василь Ломаченко

Нагадаємо, що в поєдинку між українцем і Лопесом буде розіграний титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Ломаченко володіє титулами WBA, WBC і WBO, а американець, сенсаційно перемігши Річарда Коммі, завоював пояс IBF.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес дозволив собі зухвале висловлювання на адресу Василя Ломаченко, заявивши, що його "час закінчується".

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