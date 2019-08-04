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Рекорд! Жертву Кличка побили в історичному бою

3.2т Читати матеріал російською

Польський супертяж Адам Ковнацкі (20-0, 15 КО) здобув яскраву перемогу над американцем Крісом Арреолою (38-6-1, 33 KO), який програв у 2009 році Віталію Кличку.

Поєдинок на вечорі боксу в Брукліні (США) завершився одноголосним рішенням суддів на користь поляка - 118-110, 117-111, 117-111.

За 12 раундів суперважкоатлети удвох викинули 2172 удару і влучили (сумарно) 667 ударів. Ці цифри виявилися рекордні для супертяжів за всю історію існування комп'ютеризованої системи Compubox, яка стежить за боксерської статистикою з 1984 року.

Ковнацкі (в червоних трусах) - Арреола

Ковнацкі (в червоних трусах) - Арреола

Ковнацкі (в червоних трусах) - Арреола

Ковнацкі (в червоних трусах) - Арреола

Ковнацкі (в червоних трусах) - Арреола

Ковнацкі (в червоних трусах) - Арреола

Ковнацкі (в червоних трусах) - Арреола

Ковнацкі (в червоних трусах) - Арреола

Ковнацкі (в червоних трусах) - Арреола

Ковнацкі (в червоних трусах) - Арреола

Ковнацкі (в червоних трусах) - Арреола

Ковнацкі (в червоних трусах) - Арреола

Ковнацкі (в червоних трусах) - Арреола

Ковнацкі (в червоних трусах) - Арреола

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Нагадаємо, що головним боєм цього вечора став чемпіонський бій між Жаном Паскалем і Маркусом Брауном. Канадець добув сенсаційну перемогу і став претендентом на чемпіонський пояс українця Олександра Гвоздика.

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Особа
Кріс Арреола
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