Рекорд! Жертву Кличка побили в історичному бою

Польський супертяж Адам Ковнацкі (20-0, 15 КО) здобув яскраву перемогу над американцем Крісом Арреолою (38-6-1, 33 KO), який програв у 2009 році Віталію Кличку.

Поєдинок на вечорі боксу в Брукліні (США) завершився одноголосним рішенням суддів на користь поляка - 118-110, 117-111, 117-111.

За 12 раундів суперважкоатлети удвох викинули 2172 удару і влучили (сумарно) 667 ударів. Ці цифри виявилися рекордні для супертяжів за всю історію існування комп'ютеризованої системи Compubox, яка стежить за боксерської статистикою з 1984 року.

What a fight between #KowackiArreola. Both men are class acts and gave their all. A @CompuBox record for punches landed in a heavyweight fight. A true honor to call this one. @barclayscenter got a treat tonight. @PBConFOX @premierboxing @TGBpromotions