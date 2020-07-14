Рефері зняв із бою українського боксера: спортивні підсумки 13 липня
Київське "Динамо" вирішило продати лідера команди Віктора Циганкова, а в Білорусі футболістки закликали перевірити стать однієї з учасниць чемпіонату.
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Крім того, дружина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес станцювала тверк, а боксера Тараса Головащенка дискваліфікували під час бою. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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