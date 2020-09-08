Редкач повідомив, що на нього напав Ломаченко: спортивні підсумки 7 вересня

Український боксер Іван Редкач розповів про конфлікт у церкві з Василем Ломаченком, а Віктор Леоненко назвав причини поразки збірної України від Іспанії в Лізі націй.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 7 вересня.

Крім того, суперники збірної України на Євро-2020 Нідерланди і Австрія програли свої матчі другого туру Ліги націй. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Відомий український боксер розповів про напад Ломаченка в церкві

Леоненко назвав причини поразки України від Іспанії в Лізі націй

Кіберспорт визнали офіційним видом спорту в Україні

Поразки суперників України на Євро-2020: результати Ліги націй 7 вересня

Хабіб – критикам: з якого переляку я повинен так битися?

Ексфутболіст збірної України про поразку від Іспанії: багато гравців себе запустили

УПЛ перенесла матч "Шахтаря" з-за COVID-19

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!